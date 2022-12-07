Уряд Грузії не надаватиме військову допомогу Україні. У цьому питанні позиція Тбілісі не змінилася, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Новости-Грузия.

Він додав, що Грузія «ніколи не буде вплутуватися в цю війну».

"Щодо військової допомоги ми чітко і недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми, як держава, ніколи не вплутуватимемося в цю війну. Це наша чітка позиція" , - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що уряд Грузії вже багато зробив для гуманітарної допомоги Україні, а також країна приймає українців, які виїхали за кордон через війну, і надала можливість дітям навчатися українською.

"Щодо додаткової гуманітарної допомоги, ми ще раз розглянемо питання і знайдемо спосіб допомогти" , - додав прем'єр.

1 березня Україна відкликала посла в Грузії для консультацій через перешкоду владі Грузії вильоту в Україну грузинських добровольців і санкцій проти РФ.

6 грудня тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що питання про призначення в Грузії надзвичайного та повноважного посла України перебуває у стадії вирішення. Його можуть призначити наприкінці лютого 2023 року.