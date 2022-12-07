Меркель шкодує, що не відреагувала швидше на агресію Росії

На думку колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, її уряд міг би швидше відреагувати на російську агресію, зокрема шляхом збільшення оборонних витрат до рівня, який вимагає НАТО, повідомляє Європейська правда.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Die Zeit.

"Справді, коли Путін вторгся до Криму в 2014 році, його виключили з G8. НАТО також розмістила війська в країнах Балтії, щоб показати, що ми, як НАТО, готові захищати себе. Крім того, в Альянсі ухвалили рішення витрачати на оборону 2% від ВВП" , – зазначила Меркель.

"Але ми також повинні були швидше реагувати на агресивність Росії. Німеччина, незважаючи на зростання (оборонних витрат), не досягла двовідсоткового показника. І навіть я не щодня виголошувала полум'яні промови на її захист" , – додала вона.

На думку ексканцлерки Німеччини, подвійний підхід НАТО, який полягав у поєднанні переозброєння та дипломатії, був розумним.

"Що ж стосується показника у 2% (витрат на оборону), це означає, що ми зробили недостатньо для стримування (Росії) через збільшення оборонних витрат" , – констатувала вона.

У червні Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Пізніше вона також заявила, що не мала достатнього впливу на Путіна перед вторгненням.

Нагадаємо, за словами речника федерального німецького уряду Штеффена Гебештрайта, Німеччина прагне досягти цілі Північноатлантичного альянсу щодо витрачання не менш як 2% ВВП на оборону до 2025 року.