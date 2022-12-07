Німеччина передала Україні бронеавтомобілі та поставить додаткові САУ

Протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh, повідомляє Європейська правда.

Таке випливає з офіційної інформації на сайті німецького уряду.

Загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50 – саме стільки раніше й обіцялося, а тягачів M1079 Oshkosh – 12.

Також німецький уряд анонсував передання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети й сім вантажних автомобілів 8х6.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина прозвітувала про передання Україні трьох мостоукладальних танків BIBER, восьми надводних безпілотників, 12 прикордонних автомобілів, чотирьох тисяч спальних мішків, запасних частини до гелікоптерів Мі-24 й 30 машин швидкої допомоги.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок Gepard для захисту від російських атак. На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.