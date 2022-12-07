Зеленський: ЗСУ звільнили 1888 населених пунктів, майже стільки в окупації

Українським силам вдалося звільнити 1888 населених пунктів. Ще майже стільки ж залишаються в окупації, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до представників Фонду захисту прав людини імені Роберта Кеннеді.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання" , - сказав він.

Зеленський нагадав, що сотні українських міст і сіл спалені вщент через російські удари. Президент наголосив, що на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей.

"1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації" , - заявив він.

Український лідер додав, що Україна також має звільнити всіх українців, які перебувають у російських фільтраційних таборах або були незаконно депортовані на територію РФ.

Раніше Зеленський говорив, що єдиний шлях до миру в Україні — "демонтаж терористичних можливостей" країни-агресора РФ і звільнення всієї української території.