Держспецзв’язку: ТБ та радіо працюватимуть три дні у разі повного блекауту

У разі блекауту після російських обстрілів критичної інфраструктури України телебачення та радіо працюватимуть три доби, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.

"П'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Телебачення і радіо працюватимуть" , — сказав він.

Щигол зазначив, що українцям слід мати на випадок блекауту радіоприймач на батарейках.

Внаслідок ракетної атаки РФ на критичну інфраструктуру України 23 листопада, українська енергосистема увійшла до блекауту.

Практично всі області на деякий час залишилися без світла, у багатьох регіонах також не було води та зв'язку. Протягом кількох діб ситуація поступово стабілізувалася.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисники України 5 грудня збили понад 60 із понад 70 ракет, випущених окупантами.

Відомо про пошкодження енергетичних об'єктів у Одеській, Вінницькій, Київській та Миколаївській областях.