Гіперактивна сонячна пляма призведе до геомагнітної бурі на Землі

За прогнозами, наслідки сонячної активності досягнуть атмосфери Землі до кінця тижня, повідомляє Хайтек.

Незабаром атмосфера Землі зустрінеться з ще однією серією сонячних спалахів. За оцінками, вони досягнуть атмосфери планети до 8-9 грудня. Джерелом спалахів стане гіперактивна пляма AR3153.

Після більш спокійного періоду сонячної активності землян чекає потік високошвидкісних сонячних вітрів і невеликі геомагнітні бурі. Її інтенсивність класифікується як G1, це найменш інтенсивний рівень.

Сонячні спалахи виникають, коли в областях Сонця виникають сильні магнітні поля, що тимчасово зупиняють процес конвекції на зірці. Відомо, що сонячні бурі тривають від кількох хвилин до кількох годин, але вплив геомагнітних бур може зберігатися в магнітосфері та атмосфері Землі від кількох днів до тижнів.

Причиною таких спалахів можуть бути сонячні плями – темні області на поверхні зірки, їх сильні магнітні поля постійно зміщуються. Коли вони швидко розсіюють накопичену енергію, це може спричинити утворення сонячних спалахів і корональних викидів маси (КВМ).