Автоцивілка в Україні: які додаткові опції можна вибрати

Щороку, купуючи автоцивілку, багато українців помиляються, вважаючи, що вони страхують автомобіль, повідомляє Автоцентр.

Насправді ОСАЦВ – страхування відповідальності автомобіліста перед третіми особами, якщо він потрапляє до ДТП. Дія страховки поширюється на будь-якого водія, який керує транспортом на законних підставах. Ставши винуватцем аварії, ви звільняєтеся від шкоди постраждалим, за вас це робить страхова компанія, яка має договір. Проте компенсація, згідно із законом «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», відбувається в межах лімітів:

160 000 грн. за майном (ремонт транспортного засобу);

320 000 грн на життя та здоров'я (лікування водія та пасажирів).

Сьогодні основний поліс можна посилити екстра захистом. Яким саме розказуємо нижче.

Додаткове страхове покриття

Незважаючи на те, що суми з автоцивілки (на перший погляд) значні, на жаль, при серйозній ДТП їх не вистачає. А різницю винуватець має заплатити зі своєї кишені. Для порівняння, в Європі суми компенсації сягають мільйонів євро, що гарантує максимальне покриття витрат постраждалих.

Щоб мінімізувати негативні наслідки для клієнтів, страхові компанії розробили спеціальний поліс ДЦВ. Він розширює ліміти за основним договором автоцивілки до 1 мільйона гривень. ДЦП можна оформити від будь-якої страхової компанії, оскільки він фактично не прив'язаний до ОСАЦВ, хоча працюють страховки в тандемі.

У додатковому страхуванні цивільної відповідальності немає франшизи, що полегшує процес відшкодування. Якщо не знали, то франшиза — це частина коштів, що не покривається страховиком, а лягає на плечі винуватця. Вона зазвичай буває від 1000 до 2500 грн. Розмір франшизи завжди вказаний у договорі, та будьте уважні.

Навіть якщо у вас вже є актуальний ОСАЦВ, ви можете купити ДЦП.

На ціну ДЦП впливають:

ліміти страхового відшкодування;

тип автомобіля (легкове/вантажне авто, мотоцикл, автобус, причіп);

потужність двигуна;

місце прописки власника транспортного засобу

Медичне страхування водія

За умовами автоцивілки, як ми писали вище, страхується відповідальність водія. При цьому його життя та здоров'я внаслідок ДТП залишаються вразливими. Купуючи ОСАЦВ, ви можете додатково оформити страховку, яка компенсує витрати на лікування. Розмір виплати вибирається індивідуально відповідно до конкретного полісу. Ціна страховки стартує лише від 1 грн за 1 день покриття.

Допомога водієві в дорозі (Assistance)

Assistance – це цілодобовий сервіс допомоги автомобілісту у дорозі. До спектру послуг може входити:

заміна колеса;

підвезення палива;

виклик евакуатора;

запуск двигуна;

відкриття дверей та інше.

Опинившись у складній ситуації на дорозі, вам незабаром нададуть підтримку, організують та сплатять технічну допомогу по всій Україні. Середній термін надання опцій – 45 хвилин для обласних центрів та 90 хвилин інших населених пунктів. Вибравши розширену територію дії поліса, він працюватиме у Європі. Цей варіант підійде тим, хто вже перебуває в ЄС чи має намір виїжджати за кордон.

Ліміти поліса до 25000 грн., а вартість такого страхування від 580 грн.

Скористатися полісом Assistance зможе будь-який водій, який знаходиться за кермом авто на законних підставах (за принципом автоцивілки).

Як оформити страховку в Україні

Купити автоцивілку та три інші страховки можна в електронному форматі без звернення до страхового агента. Для цього буде потрібно лише смартфон. Страхування після оплати приходять на email клієнта у форматі PDF і не потребують друку. Можна зберігати документи в пошті або завантажити їх на телефон.

Виділимо основні переваги комплексного автострахування: