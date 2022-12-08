WP: Домінування олігархів в українському житті зменшилося

Величезні втрати від війни, зростаючий тиск з боку уряду і нове енергійне населення, яке більше не бажає терпіти політику минулого, призвели до зменшення в українському житті домінування влади олігархів. Про це йдеться у статті The Washington Post, повідомляє Новое время.

У виданні зазначають, що зниження ролі олігархів констатували «більш ніж два десятки нинішніх і колишніх українських і американських посадовців й аналітиків». В інтерв'ю вони заявили, що це може дати Україні можливість сформувати після війни більше демократичне й економічно диверсифіковане й менш корумповане суспільство.

"Те, що один мільярдер стає менш мільярдером, не розбиває серця жителям країни, яка веде війну за своє існування. Але це дає певне уявлення про те, як російське вторгнення впливає на українських олігархів — групу з менш ніж 20 фантастично багатих людей, які з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році мали величезний — і часто, як стверджують антикорупційні активісти, зловмисний — вплив на політику, економіку і суспільство України" , — зазначається у матеріалі.

"Це кінець епохи, кінець політичної культури" , — сказав у коментарі виданню Віктор Андрусів, колишній радник Андрія Єрмака.

Нагадаємо, український бізнесмен Ігор Коломойський втратив статус доларового мільярдера. Його активи втратили у вартості через війну, на користь держави були відчужені Укрнафта та Укртатнафта.

Вартість активів мільярдера Костянтина Жеваго через війну зменшилась на $1 млрд. Торік його статки оцінювалися у $2,4 млрд, зараз — $1,4 млрд.

Статки Ріната Ахметова, за даними Forbes, скоротилися з $7,6 млрд до $4,3 млрд після початку повномасштабної війни.