Як дефіцит електроенергії вплине на ціни в Україні: прогноз НБУ

Атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку РФ призведуть до дефіциту електроенергії. Це призведе до прискорення інфляції. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Пишний повідомив, що НБУ вже спостерігає прискорення інфляції.

"За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пунктів у 2023 році" , - сказав він.

За його словами, це буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події.

Раніше Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.