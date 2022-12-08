Як дефіцит електроенергії вплине на ціни в Україні: прогноз НБУ
Атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку РФ призведуть до дефіциту електроенергії. Це призведе до прискорення інфляції. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Пишний повідомив, що НБУ вже спостерігає прискорення інфляції.
"За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пунктів у 2023 році", - сказав він.
За його словами, це буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події.
Раніше Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.