Данілов відповів Меркель на пропозицію сісти за стіл переговорів з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 8 грудня відреагував на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо неминучості переговорів із Росією для закінчення війни, повідомляє Ділова столиця.

Так він прокоментував у Twitter інтерв'ю Zeit з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

На запитання, чим може закінчитися ця війна, вона відповіла: "Чесно кажучи, не знаю. Одного разу вона закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів".

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію [у президента Росії Володимира] Путіна можна прийняти й стоячи" , – написав у відповідь Данілов.

Він також нагадав, що, перебуваючи при владі, Меркель брала участь у Мінських угодах. "Результати відомі", наголосив секретар РНБО.

Він також опублікував фото, де Путін і Меркель тиснуть одне одному руки.

Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Як повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Кремль може ініціювати фальшивий мир з Україною, якщо його нинішні плани проваляться. Таким чином Росія може підготуватися до нового наступу.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія випрошує "переговори", аби зберегти території, які вона намагається вкрасти у України.