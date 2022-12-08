ГУР: Росія готується до поразки у війні на фоні втрат на фронті

Росія готується до поразки своїх військ у війні проти України на фоні втрат на фронті, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Юсов також зазначив, що мобілізація в Росії не припиняється і є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі призову до окупаційних військ. За його словами, Росія планує мобілізувати 17-річних хлопців на окупованих українських територіях.

"Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться" , - заявив він.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 93 080 своїх військових, за минулу добу - 340.

Раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки на усіх напрямках в Україні.

За даними глави Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, масштабна хвиля мобілізації в Росії почнеться на початку січня наступного року.

У Міноборони зазначали, що мобілізація росіян не принесла результатів, яких очікувало командування окупаційних військ.