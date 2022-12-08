ЗМІ: На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали більше 10 вибухів

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області пролунали більше 10 вибухів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Суспільне Запоріжжя, голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна.

"На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу".

Голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила, що майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.

У Запорізькій області о 16:49 оголосили повітряну тривогу. О 17:20 її скасували.