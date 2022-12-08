Євросоюз не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до "Шенгену"

Глави МВС країн Європейського Союзу не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні порталу Digi24.

Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди. Водночас міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

"Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" — йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ. Ministers approved #Croatia's membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 8, 2022

"Румунія і Болгарія, на мою думку, готові стати членами Шенгенської зони. Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їхній час прийде скоро" , — сказав глава МВС Чехії Віт Ракушан.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила про розчарування тим, що не вдалося затвердити приєднання Болгарії та Румунії, однак заявила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.

Нагадаємо, Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Хорватії.

У листопаді Європейська комісія офіційно рекомендувала включити Болгарію, Румунію та Хорватію до Шенгенської зони.