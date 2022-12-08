Екс-глава Нацбанку Шевченко відреагував на заочний арешт
Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію, повідомляє Економічна правда.
Про це він написав у Facebook.
"Щойно закінчилось засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу щодо мене.
До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення - безстрокове тримання під вартою без права внесення застави - є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих.
В чому сенс? Маю відповідь - політичне переслідування", - заявив Шевченко.
За його словами, суд відмовив у відводі прокурора, "який не вважав за потрібне, попри вимогу закону, надавати мені копії клопотання з додатками".
Також ексглава НБУ заявив, що суд також відмовив у витребуванні в Укргазбанку документів, "на які посилається і сам прокурор, однак чомусь не долучає їх до клопотання".
"Зрештою судом відмовлено, увага, в усіх клопотаннях, що заявлено стороною захисту.
Без права взяти мені участь у засіданні, без можливості ознайомитись з матеріалалами справи та з упередженим ставленням до сторони захисту - ось, як виглядає правосуддя у виконанні НАБУ&Co.
Ця політично мотивована справа, штучно створена нашвидкуруч, не містить жодних доказів і розвалиться у будь-якому неупередженому суді.
Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов’язково подам апеляцію", - резюмував Шевченко.
Нагадаємо:
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.