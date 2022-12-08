Європарламент розгляне визнання Голодомору геноцидом українців

Європарламент 15 грудня розгляне заяву про визнання Голодомору геноцидом українського народу, повідомляє Новое время.

Про це сказано в порядку денному пленарного засідання Європарламенту, яке проходитиме у Страсбурзі 12—15 грудня.

"90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом" , — сказано в анонсі голосування.

Цього дня євродепутати також обговорять гуманітарну ситуацію в Україні та російські атаки на критичну інфраструктуру і цивільні об'єкти.

30 листопада німецький Бундестаг підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

У 2022 році виповнюється 90 років відтоді, як у 1932 році влада СРСР організувала цілеспрямовані заходи з вилучення зерна та інших продуктів харчування у жителів України, що призвело до Голодомору — однієї з найбільших трагедій в українській історії. Як в Україні, так і в багатьох інших країнах Голодомор 1932—1933 років визнали геноцидом українців з боку сталінського режиму.