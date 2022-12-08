Глава МЗС: Словаччина передасть новий пакет військової допомоги Україні

Глава МЗС Словаччини Ростислав Качер повідомив, що уряд його країни схвалив новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою він наголосив, що Словаччина й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з Росією.

"Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження" , - сказав Качер.

Словацький міністр додав, що Словаччина продовжить передавати Україні гуманітарну допомогу.

Кулеба нагадав, що Словаччина була першою країною, яка передала ЗСУ системи ППО, та подякував за плани відправити в Україну близько 300 генераторів.