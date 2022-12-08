Блінкен: Путін застосував нову стратегію, щоб зламати волю України

Російський диктатор Володимир Путін застосував нову стратегію, щоб зламати волю українського народу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Держдепу Ентоні Блінкен у Twitter.

"Президент Путін застосував нову стратегію руйнування будинків та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху" , — пише він.

Блінкен додав, що США продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Раніше глава Держдепу говорив, що Путін спрямовує свій гнів на цивільне населення, намагаючись вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, відключити тепло, воду, світло, коли в Україні настає зима.

З жовтня Росія завдає масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований обстріл України. У Повітряних Силах повідомили, що захисники України 5 грудня збили понад 60 із понад 70 ракет, випущених окупантами.

Відомо про пошкодження енергетичних об'єктів у Одеській, Вінницькій, Київській та Миколаївській областях.