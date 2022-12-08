Зеленський закликав Словаччину визнати РФ державою-спонсором тероризму

Україна очікує, що Словаччина визнає Росію державою-спонсором тероризму на національному рівні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна очікує на визнання РФ державою-спонсором тероризму з боку країн-членів ЄС на національному рівні, як це нещодавно зробив Європейський парламент" , — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за вагому підтримку України міністру закордонних та європейських справ Словаччини Растиславу Качеру. Президент поінформував словацьких урядовців про наслідки масованих ракетних ударів Росії по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури та про допомогу, якої потребує Україна для відновлення енергопостачання.

"Також було наголошено на важливості якнайшвидшого схвалення 9-го пакета санкцій ЄС щодо РФ" , — додали в Офісі президента.

Політичні групи Європейського парламенту 17 листопада погодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Європарламент 23 листопада визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.

Раніше парламентська асамблея Ради Європи визнала керівний режим Росії терористичним. Аналогічні резолюції ухвалили парламенти Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Чехії.