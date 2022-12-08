CNN: Адміністрація Байдена розглядає передачу Україні касетних боєприпасів

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає запит України на передачу касетних боєприпасів, повідомляє Новое время.

Про цеповідомляє телеканал CNN у четвер, 8 грудня, із посиланням на джерела.

За інформацією CNN, «українські офіційні особи та законодавці» останніми місяцями закликали Білий дім і Конгрес схвалити передачу захисникам України касетних боєприпасів, які заборонені більш ніж у 100 країнах, але які країна-агресор продовжує застосовувати проти мирних жителів України. Телеканал називає запит «одним із найбільш суперечливих від початку [повномасштабної] війни».

За даними CNN, високопосадовці адміністрації президента США кілька місяців розглядали запит і не відкинули його. Повідомляється, що адміністрація Джо Байдена не виключає цей варіант як «крайній захід», якщо запаси західних озброєнь і боєприпасів «небезпечно знизяться». При цьому співрозмовники телеканалу сказали, що запит ще не розглядали серйозно через законодавчі обмеження Конгресу на передачу касетних боєприпасів, пов'язаних з тим, що вони можуть становити небезпеку для цивільних.

"Касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми в Україні: потреба в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем, які надали США та інші країни, та спосіб звести нанівець чисельну перевагу Росії в артилерії" , — сказано у матеріалі.

У Міністерстві оборони України сказали CNN, що не коментують повідомлення про запити на конкретну зброю чи боєприпаси.