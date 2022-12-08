YASNO: На лівому березі Києва покращилася ситуація з електрикою

У лівобережних районах Києва ситуація з електропостачанням поліпшилась, але ще не збалансувалася остаточно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому березі, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити обсяг переданої електроенергії. І коли кажу "колеги" цього разу, то маю на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі. Всі працюють максимально злагоджено на результат, і це неабияк радує" , - зазначив гендиректор.

Він зауважив, що попереду потепління, а це має допомогти, аби кількість локальних аварій не зростала щоденно. Коваленко нагадав, що потрібно робити, якщо немає світла більш ніж 7 годин.

"1. Зайдіть на сайт YASNO, де є графік відключень. Там міститься більшість інформації про те, що відбувається з енергоінфраструктурою за вашою адресою.

2. Перевірте, чи є у вас відключення через локальну аварію. Якщо є, за деталями звертайтеся до ОСББ/ЖЕК/ОСР.

3. Якщо це не локальна аварія, а все ж таки тривале екстрене відключення, то зверніться до колег із ДТЕК Київські електромережі у Facebook. Вас зорієнтують по часу, якщо це буде можливо", - перелічив гендиректор алгоритм дій споживачів.

Сьогодні повідомлялось, що на лівому березі столиці досі триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації, тому жителі отримують лише 30% потреб в електроенергії.

Раніше ми писали, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.