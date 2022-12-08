ОВА: Окупанти завдали ракетного удару по приватному будинку на Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по приватному будинку на Харківщині. Внаслідок удару четверо людей постраждали, повідомляє Новое время.

Про російський обстріл глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Черговий факт тероризму російських окупантів. Постраждали виключно мирні жителі будинків та цивільна інфраструктура" , — написав він.

Він зазначив, що частину ракет вдалося збити українським силам ППО. При цьому, за даними Синєгубова, одна з ракет влучила у приватний будинок.

Глава ОВА додав, що в результаті постраждали двоє чоловіків та двоє жінок. На місці працюють профільні служби.