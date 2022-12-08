У Білому домі повідомили, як обмін ув'язнених між США та РФ вплине на Україну

Представники Білого дому США заявили, що обмін зірки Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер на продавця зброї з РФ Віктора Бута не змінює зобов’язань США щодо Україн, повідомляє Ділова столиця.

Заяву приводить телеканал Sky News.

Там пояснили, що обмін Бута на Грайнер не змінює підходу США до ситуації навколо України, взаємодія з Москвою стосувалася лише цього питання.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що розмовляв з Грайнер, як вже летить до США. У ньому додали, що США не пішли на інші поступки, щоб забезпечити звільнення Грайнер.

Варто зазначити, що Грайнер була засуджена в Росії за "зберігання наркотиків". Віктор Бут відбував 25-річний термін у США за підтримку тероризму.

Нагадаємо, у четвер, 8 грудня, США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброї з РФ Віктора Бута.