Загострення в Косово: спецназ зайшов в муніципалітет, де живуть серби

На територію муніципалітету Північна Митровиця зайшло понад 200 спецпризначенців частково визнаного Косова на бронеавтомобилях. Такі заходи були прийняті на фоні наростаючої напруги перед виборами в муніципалітетах.﻿ Про це, з посиланням на Kosovo-Online, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Видання повідомляє, що силовики заблокували весь муніципалітет, де проживають переважно серби. Вони пояснюють свої дії необхідністю забезпечити безпеку. Обстановка в муніципалітеті залишається спокійною, але напруженою.

Зростання кількості правоохоронців у північних муніципалітетах відбувається на фоні майбутніх перевиборів. Їхньою причиною став бойкот косівської влади від партії "Сербський список", яка співпрацює з Белградом.

Зазначимо, що якщо на виборах переможуть серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною, то Сербія ослабить свій вплив на північні регіони Косово.

Сербія вже заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур у відповідь на дії влади Косова.

Криза відбувається на тлі зростання напруженості на півночі Косова, де кілька днів тому косовськими силовиками було фактично захоплено виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів. Їхньою причиною, нагадаємо, стало оголошення місцевою партією "Сербський список", яка тісно співпрацює з Белградом, бойкоту косовської влади.

На виборах, які мають відбутися 18 грудня, в разі продовження бойкоту можуть перемогти серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною. У Сербії побоюються, що такі події можуть послабити їхній вплив на півночі Косова. Раніше, нагадаємо, "Сербський список" уже відмовився від бойкоту в косовському парламенті.

Напруженість у відносинах між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу відреагували бойкотом косовських органів влади, а потім обіцяли відповісти масштабними акціями протесту.