Росія ініціювала 9 грудня скликання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом, повідомляє Укрінформ.

Засідання відбудеться у п'ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджували, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б спричинити стійкий мир.

Також на думку західних політиків та експертів, Росія вдає, ніби прагне мирних переговорів з Україною, справжня мета яких – зупинити звільнення ЗСУ окупованих територій і підготуватися до нового наступу.