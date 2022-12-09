МВФ: Як війна в Україні вплине на найбідніші країни світу

Країни з низьким рівнем доходу упродовж 2022-2026 років потребуватимуть 497 млрд доларів зовнішнього фінансування﻿. За оцінками Міжнародного валютного фонду, це на 57 млрд доларів більше, ніж рік тому — переважно через наслідки війни, розв'язаної Росією проти України, повідомляє Ділова столиця.

У МВФ прогнозують, війна, яка посилила інфляцію і значно підвищила світові ціни на продовольство, енергоносії та добрива, уповільнить відновлення країн з низьким рівнем доходів після пандемії COVID-19 і ще більше затримає зростання доходів на душу населення порівняно з більш розвиненими.

Фонд вважає, що фінансове становище країн з низькими доходами "все більше зазнає стресу, оскільки уряди збільшили витрати, щоб впоратися з наслідками пандемії та війни в Україні, а також захистити вразливі верстви населення від високих цін на продукти та паливо, а боргова вразливість посилилася".

Також зазначається, що економічне зростання у 2022 році в цих країнах сповільнилося, а інфляція, що швидко прискорюється, призвела до збільшення бюджетного дефіциту.

Останні прогнози МВФ з'явилися наступного дня після того, як Світовий банк опублікував новий звіт про зростання боргового тягаря найбідніших країн світу, очікуючи, що тепер вони витрачатимуть понад десяту частину свого доходу від експорту (62 млрд доларів) на обслуговування зовнішнього двостороннього боргу — це найбільший найвищий показник з 2000 року.