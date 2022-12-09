Politіcо: ЗСУ били по аеродромах РФ радянськими "Стрижами"

Видання Politico з посиланням на двох інформованих співбесідників, які говорили на умовах анонімності, стверджує, що Україна завдала ударів по двох російських авіабазах 5 грудня, використовуючи модифіковані радянські безпілотники Ту-141 "Стриж", повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел видання, Україна використала для атаки на авіабази "Дягіляво" і "Енгельс" модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту-141, що залишилися з радянських часів.

Politico наголошує, що це демонструє здатність української оборонної промисловості до інновацій, навіть якщо Росія купує дешеві іранські безпілотники. Також атака на аеродроми демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів усередині російської території.

Співробітник українського уряду, на якого посилається видання, вважає, що ключовим фактором успіху була несподіваність, і Росія просто "не очікувала нічого подібного".

Видання нагадує, що "Укроборонпром" протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із дальністю близько тисячі км, але не розкривав подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що "наносить останні штрихи".