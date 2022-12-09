Розвідка Британії: Іран поставив росіянам нову партію дронів-камікадзе

Іран надіслав російській армії нову партію дронів-камікадзе Shahed-136, бо країна агресор поновила їх використання після майже місячної паузи. Про це йдеться у повідомиленні розвідки Великої Британіїї, повідомляє Ділова столиця.

Так, вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки іранськими дронами — у британському оборонному відомстві стверджують,що Росія вичерпала свій попередній запас безпілотників, але отримала нову партію від Ірану.

Британці згадують повідомлення українського Генерального штабу про збиття "шахедів" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Останнє повідомлення про збиття "Шахедів" з минулої партії було 17 листопада 2022 року. Швидше за все, Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА, резюмували у звіті.