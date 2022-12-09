У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові - канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України. Про це йдеться на сайті товариства у п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом" , - йдеться у поясненні товариства.

Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".