До коаліції з обмеження цін на нафту з РФ приєдналась ще одна країна

Норвегія приєдналася до обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель Про це йдеться у повідомлені міністерства закордонних справ цієї країни в четвер, повідомляє Дзеркало тижня.

"Норвегія продовжує підтримувати ЄС та інших союзників щодо санкцій проти Росії з метою зберігання тиску на її уряд і тих, хто його підтримує" , - заявила міністерка Аннікен Хейтфельдт.

Станом на 9 грудня, не рахуючи Норвегію, політику обмеження цін на російську нафту запровадили: Євросоюз, США, Канада, Японія та Австралія.