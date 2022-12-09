FT: Пекін стримує Путіна від ядерного удару по Україні

Китай не хотів би, щоб російська війна проти України продовжувалася чи взагалі почалася. І, зважаючи на всі очевидні наслідки, сам Владімір Путін міг вже пожалкувати, що її почав. Про це в інтерв’ю для Financial Times сказав полковник Народної визвольної армії Китаю у відставці і науковий співробітник Центру міжнародної безпеки і стратегії в Університеті Ціньхуа Чжоу Бо, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зауважив, що російський президент не може собі дозволити поразку у війні проти України. Водночас, очевидно, що у Росія навряд чи може здобути перемогу. Чжоу Бо також вказав на те, що в західних ЗМІ в контексті війни часом згадують про «безмежну дружбу», яку Владімір Путін і Сі Цзіньпін проголосили незадовго до початку російського вторгнення в Україну. За словами китайського військового, цей термін «неправильно розуміють».

«Коли люди говорять про дружбу, звісно ж, вони хочуть, щоб ця дружба тривала довго. Але чи можемо ми сказати, що, не дивлячись на дружбу, ці відносини обмежені? Ми не можемо сказати, що наша дружба має обмеження. Тож це певний жест доброї волі. Але в заявах, коли ми згадуємо про цей термін, ми також кажемо, що це не військовий альянс» , - пояснив Чжоу Бо.

Однак, коментуючи ставлення Китаю до російського вторгнення в Україні, він вказав на те, що ці події сильно нашкодили китайським інтересам, особливо в Європі.

«В Європі війна вплинула на китайську ініціативу «Єдиний пояс, єдиний шлях». Вона погіршила відносини Китаю з багатьма європейськими столицями, які переконані, що Китай повинен обрати сторону, точніше не ставати на бік Росії в цьому питанні. Тож це шкідливо для Китаю» , - пояснив китайський військовий.

За його словами, в контексті російської війни проти України Пекін виявився «затиснутим між двома друзями». Тому він не збирається підтримувати жодну зі сторін. І, на думку полковника Чжоу Бо, Київ і Москва розуміють це.

«Але це не означає, що Китай буде просто мовчки стояти осторонь і дивитися, як все відбувається. Звісно ж, ні. Китай не може дозволити собі таку поведінку. Китай - велика держава, а отже має великі зобов’язання. А яка найбільша відповідальність Китаю в цій війні? Це не підливати масла в вогонь» , - сказав він.

Чжоу також допустив, що Пекін використовує свій вплив на Москву, щоб не дозволити їй застосувати ядерну зброю проти України.

«Світ боїться, що Путін застосує ядерну зброю. Голос Китаю має значення. І його дружба з Росією буде мати особливе значення в цьому питанні теж. Цілком можливо, він вже зіграв велику роль в тому, щоб не дозволити цьому кошмару статися» , - допустив китайський експерт.

«Це складна ситуація для Китаю. Але Китай - друга найбільша економіка світу, член Ради безпеки ООН. В таких питаннях Китай хоче, щоб його голос почули. Китай повинен показати міжнародній спільноті, що правильно, а що заборонене і ніколи не має бути втілене» , - додав він.

Полковник Чжоу Бо також наголосив, що російська війна проти України - це, передусім, проблема суверенітету і територіальної цілісності. Тому що очевидно, що йдеться про вторгнення однієї країни в іншу.

Але водночас, китайський експерт вважає, що «всі забувають про причини цього вторгнення». І на його думку, ця причина - розширення НАТО на схід, проти якого виступали всі лідери в Кремлі: від Міхаіла Горбачова до Владіміра Путіна. Останній з них відрізняється тим, що перетворив вербальне невдоволення у воєнні дії. Полковник Чжоу Бо також висловив переконання, що існування НАТО сьогодні не має морального виправдання.