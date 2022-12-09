Укренерго: ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні

Українська ППО відбила останню ракетну атаку Росії на енергетику України краще, ніж попередні, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

"Знову був масований удар: 70 важких ракет по нашій енергосистемі. Були пошкоджені як об’єкти, якими управляє "Укренерго" – це магістральні підстанції і електростанції. В результаті ударів декілька електростанцій спочатку були вимушені припинити виробництво електроенергії.

Зараз поступово ми намагаємося відновити генерацію на теплових електростанціях, привести її до тих показників, які були до останньої атаки. У цілому енергосистема ввійшла у стабільній режим функціонування досить швидко, не була розбалансована".

Кудрицький відзначив видатну роботу сил ППО України. Це було важливим фактором того, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні.