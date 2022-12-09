В уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для України

В уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Про рішення прем’єра розповів керівник адміністрації уряду Реваз Джавелідзе. Він висловив подив щодо "незрозумілих хвилювань" через те, що розгляд запитів України до різних відомств зайняв певний час.

"За дорученням прем’єра, зокрема, щодо генераторів, буде здійснена відповідна закупівля через Мінекономіки та запитуване обладнання буде передане для наших українських друзів" , - заявив Джавелідзе.

Суму, яку виділяють на придбання генераторів, та орієнтовну кількість, яку можуть закупити, поки не називають.

Він також заявив, що Грузія станом на 1 грудня виділила вже близько 12 млн доларів США на гуманітарну допомогу Україні та підтримує українців, які через війну тимчасово переїхали до Грузії.

﻿Раніше лідер правлячої партії заявив, що у Грузії немає генераторів і трансформаторів великої потужності, які просить Україна.

Тим часом грузинська ініціатива "Поділись світлом" за вісім днів зібрала кошти на 200 генераторів для України.