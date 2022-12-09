Bloomberg: Прем'єр Індії скасував щорічну зустріч із Путіним після його ядерних погроз

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у 2022 році не проводитиме щорічний особистий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним після його ядерних погроз Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє агентство Bloomberg у п’ятницю, 9 грудня, з посиланням на джерела.

За словами високопосадовця, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності, відносини Індії та Росії залишаються міцними, але «трубити про дружбу» зараз може бути невигідно Моді.

Російський чиновник сказав Bloomberg, що рішення Нью-Делі стало очевидним на саміті в Узбекистані у вересні, коли Моді закликав Путіна шукати миру в Україні. Прессекретар глави кремлівського режиму Дмитро Пєсков 9 грудня підтвердив пропагандистам, що цього року саміту не буде.

Відтоді, як Індія та Росія у 2000 році домовилися про стратегічне партнерство, двосторонній саміт не проводився лише раз — через пандемію COVID-19 у 2020 році.

Як пише Bloomberg, уряд Моді зараз намагається «балансувати між Москвою — ключовим постачальником зброї та дешевої енергії, і США з союзниками, які запровадили санкції і встановили стелю цін на російську нафту». Індія утрималася від голосування ООН, що засуджувало розв’язану РФ повномасштабну війну, і не брала участі в запровадженні санкцій проти країни-агресора.