Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід в обмані Росії з Мінськими угодами та наголосив, що в цьому контексті рішення про широкомасштабний напад на Україну було "правильним", повідомляє Ділова столиця.

Так, російський диктатор прокоментував слова колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що мета Мінських угод — дати Україні перепочинок і дозволити зміцнити сили, пише "РБК".

"Те, що прозвучало, свідчить лише про те, що ми всі правильно зробили з погляду спеціальної військової операції. Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не збирався виконувати... Виявляється, і вони теж нас обманювали" , — заявив Путін.

За словами російського диктатора, сенс Мінських угод для Заходу був у тому, щоб "накачати Україну зброєю".

"Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Раніше треба було все це починати" , — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше екс-канцлер заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішими — результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз.

За словами Меркель, у 2021 році Мінські домовленості вже не працювали. Політик зізналася, що "не побачила жодної можливості" вплинути на президента РФ наприкінці її терміну іншими способами.