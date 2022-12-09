Путін звинуватив Захід в обмані Росії з Мінськими угодами
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід в обмані Росії з Мінськими угодами та наголосив, що в цьому контексті рішення про широкомасштабний напад на Україну було "правильним", повідомляє Ділова столиця.
Так, російський диктатор прокоментував слова колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що мета Мінських угод — дати Україні перепочинок і дозволити зміцнити сили, пише "РБК".
"Те, що прозвучало, свідчить лише про те, що ми всі правильно зробили з погляду спеціальної військової операції. Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не збирався виконувати... Виявляється, і вони теж нас обманювали", — заявив Путін.
За словами російського диктатора, сенс Мінських угод для Заходу був у тому, щоб "накачати Україну зброєю".
"Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Раніше треба було все це починати", — сказав Путін.
Нагадаємо, раніше екс-канцлер заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішими — результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз.
За словами Меркель, у 2021 році Мінські домовленості вже не працювали. Політик зізналася, що "не побачила жодної можливості" вплинути на президента РФ наприкінці її терміну іншими способами.