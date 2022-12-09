ЗМI: Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex

Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex, повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела в урядових колах. Поставки заплановано на початок 2024 року, повідомляє Новое время.

У п’ятницю, 9 грудня, компанія повідомила, що розпочала виробництво цих ЗРК, проте не назвала країну-отримувача. За інформацією співрозмовників видання, це Україна.

Skynex з 35-мм боєприпасами призначений для роботи по атакуючих безпілотниках або крилатих ракетах.

Rheinmetall оцінює дві ЗРК Skynex у 182 мільйони євро.

9 грудня представник пресслужби федерального уряду Крістіні Гоффман заявила, що Німеччина продовжує переговори зі США та іншими партнерами щодо постачання танків Україні.

Раніше німецькі ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляли, що Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що не проти передачі Збройним силам України важких танків. Цю інформацію підтвердила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.