Шмигаль: В Україні пошкодження зазнали 40% об'єктів високовольтної мережі

В Україні російськими обстрілами було пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі, у тому числі всі теплові та гідроелектростанції. Тому зберігається суттєвий дефіцит в енергосистемі, результатом чого є запровадження обмежень для багатьох областей, повідомляє UBR.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 9 грудня.

За його словами, найскладніша ситуація зберігається у Донецькій та Харківській областях, де об'єкти генерації та розподільчі мережі обстрілюються майже щодня.

Водночас, в Одеській та Херсонській областях вже вдалося запустити в роботу системи опалення.

Непроста ситуація – у Київській області, де РФ завдала удару по об'єктах генерації.