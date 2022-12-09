Путін знову погрожує ядерною зброєю, розглядає превентивний удар

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє агентство Bloomberg на слова Путіна, сказані у п'ятницю, 9 грудня, під час прескоференції у Киргизстані.

"РФ може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника" , — пише видання.

На запитання журналістів про ймовірне застосування превентивного ядерного удару, очільник Кремля відповів:

"Ми над цим думаємо".

"Якщо ми говоримо про обеззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів" , — сказав він, цитуючи те, що він назвав американською стратегією використання високоточних ракет для превентивного удару.

Нагадаємо, Володимир Путін знову підняв тему загрози використання ядерної зброї, про яку останнім часом після зустрічі G-20 припинили говорити. Однак 7 грудня очільник Кремля заявив про зростання загрози ядерної війни.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї у війні проти України знизився.