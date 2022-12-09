США ввели санкції проти ПКС Росії через купівлю іранських дронів

Сполучені Штати ввели санкції проти повітряно-космічних сил РФ та 924-го держцентру безпілотної авіації у зв'язку із закупівлями іранських безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"До числа тих, хто потрапив під санкції, входять ВКС РФ і 924-й державний центр безпілотної авіації Міністерства оборони РФ" , - зазначив Кірбі.

При цьому він не уточнив назву третьої з організацій, що потрапили під санкції. Також надалі США мають намір обговорити зі своїми союзниками партнерство у сфері оборони Росії та Ірану.

Раніше ми писали, що сьогодні США ввели санкції проти росіян за цілеспрямоване та багаторазове порушення прав людини.

Також повідомлялося, що сьогодні Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн.

Крім того, Британія сьогодні, 9 грудня, розширила санкції проти РФ та Ірану. До списку санкцій внесли російських силовиків та іранських чиновників.