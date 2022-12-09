Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО в найближчі тижні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Зеленським пообіцяв, що до України в найближчі тижні прибудуть нові засоби протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії британського прем’єра за підсумками розмови.

"Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр (Сунак) повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності" , – зазначається там.

Канцелярія прем’єра Британії анонсувала ще одну розмову Сунака й Зеленського протягом наступних тижнів.

Крім того, як уже повідомлялося, Зеленський із Сунаком обговорили імплементацію "формули миру" України, співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України, а також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Раніше у Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2.