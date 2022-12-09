Глава Пентагону: Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал

Російська Федерація останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Sky News.

"Росія також останнім часом модернізує та розширює свій ядерний арсенал" , - заявив Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічного командування США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

За його словами, поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як президент РФ Володимир Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося, що Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Крім того, у вересні Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява нібито "не є блефом".