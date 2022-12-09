США запровадили санкції проти очільника ОАСК і двох членів його родини

США в Міжнародний день боротьби з корупцією в п’ятницю, 9 грудня, запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і двох найближчих членів його родини, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

За даними Держдепу, Вовк причетний до «вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси».

За даними НАБУ, голова ОАСК Павло Вовк та підконтрольні йому судді ухвалювали замовні рішення у власних інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Слідство вважає, що голова ОАСК очолив «злочинну організацію», до складу якої входило не менше 12 людей, метою якої було «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі». У червні 2022 року обвинувальний акт передали до суду.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК, але парламент його досі не ухвалив.