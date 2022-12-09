Генсек НАТО побоюється, що війна в Україні вийде з-під контролю

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що побоюється можливості розширення війни в Україні до "великої війни між НАТО й Росією", але вважає, що цього вдасться уникнути, повідомляє Європейська правда.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю NRK, оприлюдненому у п’ятницю.

"Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути" , – сказав він, зазначивши, що Альянс посилив присутність на східному флангу.

На думку генсека НАТО, Путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів:

"Найважливіше завдання НАТО – запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день".

Столтенберг вважає, що Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки – він мобілізує ще більше підтримки для України" , – констатував він.

Водночас генсек Альянсу застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

"Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу" , – наголосив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні, тому країни Альянсу повинні продовжувати надавати підтримку Україні.