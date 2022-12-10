Єрмак на зустрічі з послами G7 презентував українську формулу миру
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Ця ініціатива раніше була представлена Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20 на Балі у листопаді.
Єрмак у розмові з послами G7 9 грудня зазначив, що "на переконання президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру".
Чиновник докладно поінформував дипломатів про пункти, з яких складається план, і наголосив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення російської війни проти нашої країни.
Як наголосив глава ОПУ, українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну й унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та завдання шкоди екології.
Також Єрмак звернув увагу, що напрацювання такого документа є важливим для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито РФ готова до переговорів та закінчення війни, а Україна - відмовляється.
Керівник ОПУ заявив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами - учасниками G7 та пропонує державам стати лідерами з виконання тих чи інших її пунктів.
"Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над упровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру", - сказав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що 9 грудня президент Володимир Зеленський обговорив українську формулу миру із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Нагадаємо також, що США та країни G7 підтримують мирний план, представлений Зеленським, і вважають, що він міг би стати потенційним рішенням війни.