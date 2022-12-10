ОВА: Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області
У ніч на суботу, 10 грудня, російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома", — йдеться в повідомленні.
Ще двоє людей — 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.
За словами глави ОВА, у місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.
"У Марганецькій громаді люди вціліли. В інших районах ніч була тихою — без тривог і надзвичайних ситуацій", — додав Резніченко.