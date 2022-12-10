ОВА: Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області

У ніч на суботу, 10 грудня, російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома" , — йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей — 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За словами глави ОВА, у місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.