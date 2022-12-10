Повітряні сили збили за ніч 10 із 15 "шахедів" над трьома областями

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Підрозділи повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збили десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями".

Повітряне командування "Південь" уточнило, що 4 дрони збито над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби відбили ворожі атаки та штурми в районі 13 населених пунктів на Донбасі. Загарбники зазнають втрат не лише від дій бійців ЗСУ, а й через "дружній вогонь" своїх же угруповань.