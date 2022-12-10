ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 3 танки та іншу техніку

За добу 9 грудня українські військові ліквідували 370 окупантів, загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 93760 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2940 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,

артилерійських систем – 1927 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+2) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.