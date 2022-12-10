ОВА: У Херсоні через обстріли 2,5 тисячі абонентів знову без електрики
Внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання залишилися 2,5 тисячі абонентів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися:
- центр міста;
- Шуменський мікрорайон;
- селище Степанівка.
Електроенергії не мають 2549 абонентів.
Янушевич повідомив, що ремонтні бригади енергетиків вже почали відновлювальні роботи.
Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.