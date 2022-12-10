The Times: США неформально схвалили удари України всередині Росії

Пентагон дав мовчазну згоду на далекобійні удари України по цілях на території Росії після численних ракетних ударів президента Путіна щодо критичної інфраструктури Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США.

У публікації відзначається, що з того часу, як у жовтні РФ почала регулярні атаки проти цивільного населення України, Пентагон переглянув свою оцінку загрози війні в Україні. Тепер вона включає нові міркування щодо того, чи можуть постачання зброї Києву призвести до військової конфронтації між Росією та НАТО. Тепер Вашингтон більш схильний постачати Києву далекобійнішу зброю, пише видання.

"Ми все ще використовуємо ті ж ескалаційні розрахунки, але страх перед ескалацією змінився від самого початку. Зараз все по-іншому. Це тому, що розрахунки війни змінилися внаслідок страждань та жорстокості, яких зазнають українці через росіян" , - зазначило виданню джерело в оборонному відомстві США.

Вашингтон тепер менше переймається тим, що нові удари зброєю далекого радіусу дії по території Росії можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі удари Москви у відповідь були пов'язані зі звичайними ракетними ударами по цивільних об'єктах.

Раніше Пентагон побоювався атак України проти Росії, бо боявся, що Кремль відповість або тактичною ядерною зброєю, або вдарить по сусідніх країнах НАТО.

Водночас, Вашингтон не хоче, щоб було видно, що Київ публічно отримав "зелене світло" щодо атак по російській території. Позицію Вашингтона цього тижня озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що "ми не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії".

Однак джерело в оборонному відомстві США відзначило:

"Ми не говоримо Києву: "Не завдавайте ударів по росіянах (у Росії чи у Криму. - Ред.)". Ми не можемо говорити їм, що робити. Вони самі вирішують, як їм використовувати свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами зброю, єдине, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій" , - сказав співрозмовник видання.

"Це єдині обмеження, але вони включають відсутність нападів на російські родини і вбивства. Наскільки ми розуміємо, Україна дотримується цих вимог" , - додав співрозмовник.

Якщо США вирішать поставити Україні зброю більшої дальності, яка може завдавати ударів углиб території Росії, страх перед можливою ескалацією може різко зрости. Однак представники Пентагону дали зрозуміти, що прохання Києва про надання американської зброї більшої дальності, включаючи ракети та винищувачі-бомбардувальники, які можуть бути використані для ще ефективніших ударів усередині Росії чи окупованого Криму, розглядаються серйозно.

"Нічого не виключено" , - сказав високопосадовець оборонного відомства США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені/

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.