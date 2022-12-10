Кубраков: Близько 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено

Близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури в Україні "значно пошкоджено" внаслідок обстрілів РФ. Деякі об’єкти були повністю зруйновані, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява віцепрем’єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в коментарі CNN.

"Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було значно пошкоджено, а деяка була повністю зруйновна" , - заявив Кубраков.

Україна використовувала "великі мішки з піском" для захисту обʼєктів, додав він.

Як зазначає видання, у щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні "Укренерго" стверджувало, що ситуація "залишається складною, але контрольованою".

Однак у компанії визнали, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені" а окупована Запорізька АЕС "не постачає електроенергію в мережу".

У компанії зазначили, що у вихідні не відбудеться "значного покращення" щодо відновлення електропостачання по всій країні. Російські обстріли та ракетні удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру України, додають в CNN.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ворожі обстріли.

Нагадаємо, що вже практично два місяці Росія регулярно завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Ворог випустив вже понад три сотні ракет та дронів по об’єктах енергетики за цей час.