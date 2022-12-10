Глава ОАСК відреагував на накладені на нього санкції США

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що "спокійно переживе" накладені на нього Держдепартаментом США санкції, та продовжує наполягти на безпідставності висунутих обвинувачень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Вовк у Facebook.

"Псевдосправи, вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було, хіба що, тільки спалювання на вогнищі. І все безрезультатно!

За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається".

Одіозний суддя заявив також, що рішення про введення санкцій – це, мовляв, ""логічний" розвиток подій багаторічної кампанії, направленої на отримання певними міжнародними структурами контролю над судової владою України".

На його думку, ініціатори справи щодо захоплення влади проти нього "звернулися з кляузами до Вашингтону" та "ввели в оману Держдепартамент США".

"Вони навіть не розуміють, що такі санкції – це не стільки загроза мені, скільки публічне визнання їх власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів" , - додав Вовк.

Державний департамент США 9 грудня оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, й передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

Передісторія: